بينهم الزمالك.. رونالدو يحتفل بالوصول لهدفه الـ900 بهذه الطريقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بالوصول إلى هدفه الـ900، خلال مشواره الكروي.

وسجل رونالدو الهدف رقم 900 في مسيرته، مساء أمس، في الدقيقة 34 من مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة 2-1.

ونشر رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، لأبرز أهدافه طوال مسيرته مع مختلف الأندية، وكان بينهم هدفه في شباك الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما دور مجموعات كأس العرب للأندية الأبطال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وعلق رونالدو على مقطع الفيديو: "لقد حلمت بهذا ولدي المزيد من الأحلام، شكرا لكم جميعا".

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