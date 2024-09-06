شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعجل الأهلى لإرسال 28 مليون جنيه من صفقة عمر الساعى والان مع تفاصيل الخبر

استعجل مسئولو النادى الإسماعيلى نظراءهم فى الأهلى لإرسال 28 مليون جنيه قيمة "الجزء الكاش" من صفقة بيع عمر الساعى لاعب الفريق.

وكان مسئولو النادى الإسماعيلى أتموا صفقة انتقال عمر الساعى للأهلى مقابل الحصول على 50 مليون جنيه، بجانب 10% من قيمة إعادة بيع اللاعب، بجانب الحصول على ثنائى من لاعبى الأهلى على سبيل الإعارة.

واتفق مسئولو الناديين على دفع 28 مليون جنيه من إجمالى الصفقة، على أن تسدد 22 مليون بواقع 2 مليون جنيه كل أول شهر ولمدة 11 شهراً.

ويترقب مسئولو الاسماعيلى وصول الـ"28 مليون جنيه" من خزينة الاهلى لبدء مهمة رفع إيقاف القيد عن القلعة الصفراء.

وأصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.

وبات الاسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصري بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسى نور الزمان الزموري لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".