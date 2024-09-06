موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي فى تصفيات أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية في كل مكان مباراة المنتخب الوطني أمام كاب فيردي في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني الكثير على ضربة البداية في تصفيات أمم أفريقيا أمام كاب فيردي من أجل تحقيق الناقط الثلاثة وتقديم أداء طيب كرسالة قوية لكل المنافسين في المجموعة بأن منتخب مصر عازم على الصعود المبكر.



وتقع مصر في المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب والتي تضم كلا من "مصر وكاب فيردي وبوتسوانا وموريتانيا".



منتخب مصر

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا



تقام مباراة المنتخب الوطني مع كاب فيردي في الجولة الأولي من تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب فى الساعة 10:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية باستاد القاهرة.



وتذاع مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025 عبر التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت، بالإضافة إلي نقل المباراة فضائيا عبر قنوات بي إن سبورتس.



الجهاز الفني للمنتخب الوطني حرص علي تجهيز جميع اللاعبين المتاحين في معسكر الإعداد لهذه المواجهة المرتقبة بعد اكتمال الصفوف بانضمام نجم المنتخب محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج.



وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد اختار قائمة ضمت كلا حراسة المرمى: محمد الشناوى، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازى، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحى، محمد هانى، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد الننى، حمدى فتحى، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامى، أسامة فيصل.