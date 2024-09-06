شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يهزم الكويت 8-0 وفلسطين 2/0 بدورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

نجح المنتخب الوطنى فى تحقيق فوز كبير على منتخب الكويت بثمانية أهداف دون رد في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 1961 فى دورة الألعاب العربية الثالثة بالمغرب.

سجل أهداف المنتخب المصرى شحتة "الإسماعيلى" "هاتريك"، وأضاف كل من محمد بدوى، رضا، طه إسماعيل، رفعت الفناجيلى، حسن الشاذلى لكل منهم هدف.

وفى مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 1965، فاز منتخب مصر على فلسطين بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الثالثة لدورة الألعاب العربية الرابعة والتى استضافتها القاهرة، سجل هدفى مصر بدوى عبدالفتاح وفؤاد مرسى، ليتصدر منتخب مصر المجموعة بالعلامة الكاملة.



ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.



وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.



وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.