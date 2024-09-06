"لمشاهدة منتخب مصر وكاب فيردي مجانا".. طريقة ضبط قناة أون تايم الأرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وتنقل مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025، على قناتي بي إن سبورتس 2 المشفرة، وأون تايم سبورتس الأرضية المجانية.

ويمكن مشاهدة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي مجانا، من خلال قناة أون تايم سبورت الأرضية، ويتم ضبطها بالطريقتين التاليتين:

التلفزيونات التقليدية:

1- يتم وضع "الإريال" القديم، أعلى التلفزيون مباشرة، ولكن لن تكون الجودة HD

2- ويمكن مشاهدة المباراة بجودة HD بشراء وصلة يتم توصيل "الإريال" بها، ويخرج منها كابل ثلاثي، يتم توصيله بالتلفزيون

الشاشات الحديثة:

يمكن مشاهدة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي على قناة أون تايم سبورتس الأرضية بالشاشات الحديثة، من خلال وصلة صغيرة، توجد في محلات معدات الكهرباء يتم إرفاق صورتها في الأسفل، ويتم توصيلها بالشاشة والمخرج الآخر يكون على سطح المنزل أو بجوار النافذة.

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