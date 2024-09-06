صلاح يلتقط صورة تذكارية مع عرسان خلال حفل زفافهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على تقديم التهنئة لعروسين كانا يلتقطان صور يلتقطان بعض الصور من حفل زفافهم، بالفندق الخاص بمقر إقامة المنتخب المصري.

وقام محمد صلاح بالتقاط صورة تذكارية مع العروسين، خلال عودته إلى فندق إقامة منتخب مصر، عقب الانتهاء من المران الجماعي.

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب كاب فيردي اليوم الجمعة، في إطار الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

اقرأ أيضاً:

رؤية فنية وتجربة شبابية ناجحة.. من هو محلل الأهلي الجديد سعيد النحاس؟

موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقنوات الناقلة