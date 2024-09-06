وسام أبو علي: "أنا عاشق للأهلي.. ونريد الفوز بكأس العالم للأندية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، عن الفوز بلقب هداف الدوري المصري الموسم المنقضي، مشيرا إلى أنه فخور بهذا الإنجاز.

وقال أبو علي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "أنا فخور للغاية بفوزي بلقب هداف الدوري المصري، هذا ليس شيئًا قمت به من قبل، أنا فخور جدًا بتسجيل هذه الأهداف والفوز بالدوري، وأيضًا دوري الأبطال".

وأضاف: "أنا عاشق للنادي الأهلي، إنه نادٍ كبير، يمكنك أن تشعر بسحر النادي والمدينة، أنا فخور جدًا وأريد الاستمرار في العمل هناك، وستكون تجربة كبيرة المشاركة في كأس العالم للأندية، الأهلي نادٍ كبير جدًا جدًا، أنا فخور للغاية باللعب هناك".

وأتم تصريحاته: "لقد قضيت موسمًا رائعًا في أول ستة أشهر لي، إنه فريق كبير، الجميع يُريد الذهاب إلى كأس العالم للأندية للفوز، نحن سنفعل ذلك أيضًا، نحن فريق كبير ولن نطمح بتحقيق الإنجاز".

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