"فريق ودكة".. مودرن سبورت يعلن التعاقد مع 15 لاعبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة مودرن سبورت، التعاقد مع 15 لاعبا، في الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو للاعبين، وكتب: "دي حاجة 15 خالص، أول نادي يخلص صفقاته في مصر".

وقال النادي في بيان رسمي، إن التعاقدات جاءت ضمن الخطة المتفق عليها من أجل التطوير والمنافسة على البطولات الموسم المقبل، وهؤلاء اللاعبون هم:

حراسة المرمى، محمد مجدي حارس مرمى الداخلية، كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود.

خط الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، طارق محمد مدافع سبورتنج، نادر هشام ظهير أيسر وادي دجلة.

خط الوسط، قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، عبد الله حافظ لاعب اركا جدينيا البولندي، عبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربي، البلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، أحمد مصطفى جناح سموحة، محمد مسعد جناح منتخب السويس، محمد صبري لاعب فريق بروكسي.

خط هجوم، الزامبي اينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، الإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، ضياء السيد مهاجم المنصورة.