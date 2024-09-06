"أسمعك صوتي".. موقف طريف لمحمد صلاح مع أحد المشجعين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

جمع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، موقفا طريفا، مع أحد المشجعين، من أمام فندق إقامة معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المشجعين مع صلاح، وقال الأول: "أسمعك صوتي"، ليرد عليه صلاح مازحا: "هو ده وقت غناء".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

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