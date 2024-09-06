زيزو في وسط الملعب.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد كاب فيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وكشف مصدر لمصراوي، استقرار حسام حسن على محمد الشناوي في حراسة المرمى، فيما يعوض أحمد سيد زيزو غياب إمام عاشور، الذي استُبعد من المعسكر للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، أحمد حجازي، محمد حمدي، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط، مروان عطية - حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم، عمر مرموش – محمد صلاح، مصطفى محمد

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