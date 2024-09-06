"نزيف داخلي وتدخل جراحي".. لاعب العراق يتعرض إلى إصابة قوية خلال مباراة عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعرض أيمن حسين لاعب منتخب العراق لإصابة قوية، خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب عمان أمس الخميس، في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال المتحدث باسم الاتحاد العراقي أحمد الموسوي، في تصريحات عبر قناة "NRT" العراقية: "أيمن حسين تعرض لكدمة في الصدر خلال مباراة المنتخب أمس، أدت إلى تعرضه لنزيف داخلي تطلب تدخلاً جراحياً، ليتم نقل اللاعب إلى المستشفى عقب نهاية المباراة".

وأضاف: "اللاعب تم نقله إلى الكويت لاستكمال علاجه، ويتم متابعة حالته الصحية من جانب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والسفير العراقي في الكويت".

واختتم الموسوي تصريحاته: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أيمن حسين بكدمة رئوية أدت إلى حدوث نزيف، ستستمر الفحوصات الطبية على اللاعب اليوم الجمعة أيضاً، لتحديد مدى تعافيه من الإصابة وموعد عودته للملاعب".

وكان منتخب العراق تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب عمان، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس الخميس في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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