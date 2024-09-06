"تطورنا كثيراً".. وسام أبو علي يتحدث عن فرص فلسطين في التأهل لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث وسام أبو علي لاعب منتخب فلسطين والنادي الأهلي، عن فرص الفدائي في التأهل إلى كأس العالم قطر 2026.

وقال أبو علي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "سعيد بالتعادل مع منتخب كوريا والحصول على نقطة من المباراة، وكان يمكن لكلا المنتخبين تحقيق الفوز".

وأضاف: "كان بإمكاني تسجيل هدف في الثواني الأخيرة، بعد إضاعة فرصة كبيرة في نهاية المباراة، وعادة لا أضيع هذه الفرص، ولكن كلا المنتخبين كان لديهم فرص في اللقاء".

وتابع: "نحترم منتخب كوريا فهو منتخب كبير ولديه عدد كبير من النجوم، ولكننا نلعب بأسلوبنا الخاص أيضاً".

وأكمل: "نجحنا في لعب مباراة تكتيكية على أعلى مستوى، خط الدفاع وحارس مرمانا قدموا مباراة رائعة".

واختتم أبو علي تصريحاته: "تطورنا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، والآن يمكننا منافسة أقوى المنتخبات.

وكان وسام أبو علي شارك، في تعادل منتخب فلسطين أمس أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبي، في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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