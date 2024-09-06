شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي ضد عمر فرج.. منافسة فلسطينية للقطبين داخل الملاعب المصرية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم المقبل منافسة قوية بين ثنائى هجوم القطبين الأهلى والزمالك عقب ضم القلعة البيضاء المهاجم الفلسطيني عمر فرج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وشارك عمر فرج مع فريق أيك السويدي في 46 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما تصدر وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلى المشهد الكروى عقب تألقه مع القلعة الحمراء الموسم الماضى وتصدرة جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز برصيد 15 هدفا.

وهناك ترقب شديد من جماهير القطبين والتي تكون أول مواجهة بينهما فى السوبر الأفريقى 27 سبتمبر الجارى، وإثبات كل منهما أحقية تواجده مع فريقه والمنافسة على تسجيل الأهداف.