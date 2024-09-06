شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فقرة خططية تحت إشراف جوميز.. وتدريبات للحراس وتأهيل إيشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ، على الجوانب الفنية والخططية خلال المران الصباحي الذي أقيم اليوم، الجمعة بملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال المعسكر المغلق للفريق، وحرص المدير الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية في المران الصباحي استعداداً للفترة المقبلة.

واكتفى جوميز بالجوانب الخططية دون خوض تقسيمة فنية بين اللاعبين، بينما خاض الحراس تدريبات قوية تحت إشراف لويس فيسنتي مدرب الحراس بمشاركة محمد صبحي ومحمد عواد ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز.

وأدى أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الفريق تدريبات تأهيلية خلال المران الصباحي ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، واكتفى بخوض التدريبات التأهيلية تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال بالفريق بناء على البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.