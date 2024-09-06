شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الزمالك المحتملة.. أرقام بوبيندزا ومدة التعاقد وموعد وصوله للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

بات الجابونى آرون بوبيندزا ، لاعب الشباب السعودي الأسبق وسينسناتي الأمريكي، على بعد خطوات قليلة من الانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد الانتهاء من كافة الرتوش المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

ويسلط ”الخليج 365” في سلسلة " س و ج" الذى يقدمها بشكل يومى الضوء على أبرز التفاصيل الخاصة بالصفقة.

س: متى يصل بوبيندزا إلى القاهرة؟

ج: يصل الجابونى آرون بوبيندزا، لاعب الشباب السعودي الأسبق وسينسناتي الأمريكي، إلى القاهرة بعد غدٍ، تمهيداً للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه للقلعة البيضاء بشكل رسمي، وأنهى مسئولو الزمالك تفاصيل التعاقد مع آرون بوبيندزا ويصل القاهرة الأحد المقبل.

س: ما هي التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد؟

ج: الزمالك أنهى الاتفاق مع بوبيندزا على انضمامه للفريق لمدة ثلاثة مواسم، مقابل الحصول على 600 ألف دولار، و700 ألف فى الموسم الثاني، و800 ألف فى الموسم الثالث، على أن يحصل اللاعب على منحة تعاقد بخلاف راتبه السنوي بقيمة 300 ألف دولار، باعتباره سينضم للزمالك فى صفقة انتقال حر.

س: ما هو مركز بوبيندزا لاعب الزمالك الجديد؟

يمتلك سرعة تجعله يظهر بشكل جيد فى جميع المراكز التي يمكنه اللعب فيها، حيث بإمكانه المشاركة في أكثر من مركز فى الخط الأمامي، فيستطيع أن يكون مهاجما صريحا أو يلعب على مستوى الجناح، حيث إنه في أي من تلك المراكز تظهر فاعليته بشكل قوى.

س: ما هي بدايات بوبيندزا مع كرة القدم؟

بدأ آرون بوبيندزا مسيرته برفقة نادي موونانا في في سن الناشئين وتم تصعيده إلى الفريق الأول، وانتقل الجابوني إلى صفوف جيروندان بوردو الفرنسي عام 2016 وخاض موسمًا في فريق الشباب وشارك في 20 مباراة وسجل 8 أهداف، قبل أن يتم تصعيده في 2017، وتم تصعيد أرون بوبيندزا، إلى صفوف الفريق الأول بنادي جيروندان بوردو، لم يعني مشاركته حيث خرج اللاعب في صورة إعارة إلى أكثر من نادي عقب تصعيده.

س: ما هي أول إعارة لبوبيندزا؟

ج: نادي باو الفرنسي في الإعارة الأولى للاعب عقب تصعيده في أغسطس 2017، وقضى اللاعب 5 أشهر رفقة الفريق حتى يناير 2018شارك خلالها في 21 مباراة ونجح في تسجيل 13 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، وخرج بوبيندزا، إلى إعارة جديد لصفوف نادي اجاكسيو الفرنسي في يوليو 2018 وخاض مع الفريق 11 مباراة لم يتمكن من التسجيل أو الصناعة، ليعود مرة أخرى في ديسمبر إلى ناديه جيروندان بوردو، غادر آرون بوبيندزا ناديه جيروندان بوردو، معارًا للمرة الثالثة إلى صفوف تورز الفرنسي في ديسمبر 2018 وشارك مع الفريق في 13 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف، ليرحل عن الفريق في يناير 2019، أي بعد أن قضى ما يقرب من شهر ونصف مع تورز.

س: ما هي أول تجربة عربية لبوبيندزا ؟

ج: بوبيندزا رحل في يوليو 2019 إلى صفوف سي دي فيرينسي بـ الدوري البرتغالي، وشارك رفقة الفريق في 12 مباراة وتمكن من تقديم تمريرة حاسمة، لم يستمر الجابوني طويلًا وعاد إلى فريقه الفرنسي في مارس 2020 أي بعد نحو 8 أشهر، وانتهى عقد بوبيندزا مع فريق جيروندان بوردو الفرنسي لتنتهي سلسلة الإعارات التي خاضها الجابوني مع فريقه السابق، وانتقل اللاعب إلى هاتاي سبور التركي في أغسطس 2020 وشارك رفقته في 38 مباراة ونجح في تسجيل 22 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، وتعد تلك الفترة هي الأبرز في مسيرة اللاعب قبل رحيله بعد موسم إلى الدوري القطري.

انضم آرون بوبيندزا إلى صفوف العربي القطري، وقضى داخل صفوفه موسمًا وحيدًا شارك خلاله في 20 مباراة، ونجح في تسجيل 9 أهداف وتمكن من تقديم 5 تمريرات حاسمة، وغادر بوبيندزا، إلى الدوري السعودي عبر بوابة الشباب في أغسطس 2022 ليقضى داخل جدرانه موسمًا وحيدًا، خاض خلاله 17 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، وأخيرا انتقل بوبيندزا، إلى محطته الأخيرة رفقة سينسيناتي بالدوري الأمريكي وشارك معه في 35 مباراة ونجح في تسجيل 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليرحل عن صفوف الفريق في يوليو الماضي.