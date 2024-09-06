شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى فى بطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك إلى نيروبى الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة الشرطة الكينى، ورفض مجلس إدارة الزمالك سفر الفريق بطائرة خاصة لتوفير السيولة المالية، حيث يوجد طيران مباشر إلى نيروبي فى كينيا دون الحاجة إلى الهبوط ترانزيت. ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة يوم 16 من الشهر الجاري، عقب الانتهاء من مواجهة الشرطة الكيني.



يترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وذلك خلال سبتمبر المقبل، بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.



وضرب فريق الشرطة الكيني موعدًا مع الزمالك في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجاري 2024-2025، بعد الفوز على البن الإثيوبي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي من البطولة القارية. أحرز هدف الفوز لصالح الشرطة الكيني أمام البن الإثيوبي فى الشوط الأول من المباراة اللاعب رشيد توحة.



وكانت نتيجة ذهاب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الأفريقية بين الشرطة الكيني والبن الأثيوبي بالتعادل السلبي بين الطرفين، وبفوز الأول في جولة الإياب، يخطف بطاقة التأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 من البطولة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الشرطة الكينى في الكونفدرالية



يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثالثة عصر السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الزمالك حامل لقب الكونفدرالية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.