شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة الجيش الرواندي فى كيجالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة السبت 14 سبتمبر الجاري، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، باستاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيال لاريا، والمساعد الأول كواسي أتشيمبونج، والمساعد الثاني سيث أبليتور، والحكم الرابع تشارليز بيولو.

ويراقب اللقاء مايك ليتي من أوغندا، ويراقب أداء الحكام علي محمد أحمد من دولة الصومال الشقيقة.