شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الـ 34 للرماية علي الأطباق المروحية وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري، انطلاق فعاليات البطولة فى الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024 والتي تستضيفها مصر بالميادين الأولمبية لنادى الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وأنهى الاتحاد المصري للرماية ، برئاسة حازم حسنى، وضع اللمسات الأخيرة وكافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة البطولة.

وانتهت اللجان الفرعية للبطولة من كافة التجهيزات، حيث من المقرر الوصول الرسمي للوفود يوم ٢٧ اكتوبر٢٠٢٤، وأن تقام في اليوم الأول يوم الإثنين 28 اكتوبر، من فاعليات البطولة مسابقة كأس الرئيس، وفي اليوم الثاني الثلاثاء ٢٩ اكتوبر، مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك) وفي اليومين الرابع والخامس الاربعاء والخميس ٣٠- ٣١ اكتوبر، تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك)، وفي أيام الجمعة والسبت والأحد ١- ٢- ٣ نوفمبر ٢٠٢٤ تقام منافسات بطولة العالم الـ ٣٤ للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

وتقام البطولة بمشاركة أضخم حضور دولي لمصر حتى اليوم، وذلك بمشاركة أكثر من ١٥٠ رامي دولي وعالمي من أكثر 30 دولة متوقعين حضور منافسات الرماية على الأطباق المروحية بالقاهرة.

ومن المتوقع حضور رؤساء الاتحاد الدولي للرماية ، السيد جون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية علي الأطباق المروحية FITASC، والإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية iSSF، ورؤساء وفود الدول المشاركة، ورؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات العامة.

وأشار حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، إلى أن الاتحاد المصري للرماية سخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة العالم الـ 34 للأطباق المروحية، على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفاعليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

وأضاف "حسني" أننا نعمل بكل جد لتأكيد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي على قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية والعربية، في ظل الدعم المستمر من الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورعاة الاتحاد المصري للرماية على مجهوداتهم ودعمهم المتواصل.