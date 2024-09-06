شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البارالمبية الدولية يحضر مباراة مصر وألمانيا على برونزية الطائرة جلوس والان مع تفاصيل الخبر

حرص أندرو باترسون، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، على حضور مباراة مصر و ألمانيا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام فى باريس، وتُختتم 8 سبتمبر الجاري.

ويلتقى منتخب الطائرة جلوس مع نظيره الألمانى على تحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية فى الرابعة عصراً.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.