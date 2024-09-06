شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6-9-2024 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن يواجه كاب فيردي في العاشرة مساء اليوم الجمعة.

الظهور الأول ليحيى عطية الله وعمر الساعى بقميص الأهلى اليوم فى ودية دجلة

يستعد ثنائى الأهلي، المغربى يحيى عطية الله وعمر الساعى، لتسجيل ظهورهما الأول بالقميص الأحمر فى ودية وادى دجلة اليوم.

العروض تحسم موقف مهاب ياسر وسيف جعفر مع الزمالك

تظر مسئولو نادى الزمالك العروض المقدمة إلى مهاب ياسر وسيف فاروق جعفر ثنائى القلعة البيضاء لحسم مصيرهما من الاستمرار مع الفريق.

إمام عاشور يقترب من اللحاق بمباراة جورماهيا الكيني

اقترب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي من اللحاق بمباراة جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر الجاري، بعد خروجه من معسكر منتخب مصر مساء الأربعاء الماضي بسبب شكواه من آلام في الركبة.

منتخب مصر يواجه كاب فيردي فى ضربة البداية بتصفيات أمم أفريقيا.. اليوم

يواجه منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، نظيره كاب فيردي في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم بالمغرب 2025.

بوبيندزا يفتح الباب أمام رحيل سامسون عن الزمالك

يربط مسئولو نادى الزمالك حسم التعاقد مع الجابونى أرون بوبيندزا مهاجم سينسيناتي الأمريكي،بفتح الباب أمام رحيل البنينى سامسون أكينيولا،خاصة أن المستوى الفنى للأخير لم يرض طموح إدارة القلعة البيضاء.

محمد مغربى يقترب من الانضمام إلى زد على سبيل الإعارة من الأهلي

اقترب محمد مغربي لاعب الأهلي والعائد من رحلة إعارة من الانضمام إلى نادي زد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حراسة المرمى تثير حيرة جوميز مجددا فى الزمالك

وضع تألق حراس الزمالك جوزيه جوميز فى حيرة مجددا بعد تألق الثلاثى محمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الشناوى وظهورهم بشكل جيد فى المعسكر المقام حالياً فى الإسكندرية.