ميكالي عن استمراره: لا أعلم مصيري (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأوليمبي عن تطورات مفاوضات الاتحاد المصري لكرة القدم معه، حول استمراره مع الفراعنة من عدمه.

وكان منتخب مصر الأوليمبي احتل المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024، بعدما خسر مباراة الميدالية البرونزية أمام المغرب.

وانتهى عقد ميكالي مع منتخب مصر الأوليمبي، بعد نهاية بطولة أولمبياد باريس 2024، وتجري مفاوضات بين الطرفين بشأن استمراره.

قال ميكالي في تصريح خاص لبوابة الخليج 365: لا أعلم مصيري سواء اذا كنت سأستمر مع منتخب مصر حتى الآن، موضحًا أن الأمور لم تُحسم بعد.

وأكد المدرب البرازيلي أن المفاوضات لا تزال جارية بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، دون الافصاح عن تفاصيل حول المفاوضات، سواء كانت بها تعقيدات أو تطورات حاسمة قد تكون قد حدثت حتى الآن.

في سياق آخر، قال الإعلامي أحمد شوبير أن اتحاد الكرة عرض على ميكالي منصب المشرف على المنتخبات الشابة مثل الشباب والناشئين.

أضاف: ميكالي وافق على العرض، لكنه طالب بعقد مدته أربع سنوات مع ضمان الحصول على مستحقاته بالكامل في حال فسخ العقد لكن رفض اتحاد الكرة الأمر، مشيرًا إلى أن أي اتفاق يجب أن يتضمن شرطًا جزائيًا لا يقل عن أربعة أشهر.