الأرجنتيني فليبي سالوموني محطة العين الاماراتي القادمة في الميركاتو

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية عن وصول ادارة نادي العين الإماراتي، لاتفاق للتعاقد مع الأرجنتيني فليبي سالوموني ظهير جواراني الباراجواياني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي العين تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، أعلن خلالها التوصل لاتفاق مبدئي مع نادي جواراني الباراجواياني للتعاقد مع الظهير الأرجنتيني فليبي سالوموني على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويستعد العين لبدء مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة أيضًا لبطولة إنتركونتينتال حيث سيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى الإمارات بعد غد الأحد لإجراء الفحوصات الطبية وإكمال إجراءات التعاقد، بحسب ما أكد “الزعيم”.