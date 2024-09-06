بعد ارتدائه قميص ميسي.. أول تعليق لـ ديبالا

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى باولو ديبالا، نجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم، سعادته بارتداء قميص الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، مشيرا إلى أنه دائما يبذل أقصى ما لديه مع منتخب بلاده، خاصتا ارتداء قميص أبطال العالم.



واستطاع ديبالا المشاركة في تحقيق منتخب الأرجنتين الفوز على ضيفه منتخب تشيلي، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، بالجولة السابعة لتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، المؤهلة لكأس العالم 2026، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

أول تعليق لـ “ديبالا”

وفيما يتعلق بارتدائه القميص رقم 10 خلال اللقاء في ظل غياب ليونيل ميسي، قائد الفريق، صرح ديبالا "بالنسبة لي، إنه لفخر أن أتمكن من استخدام الرقم 10، الذي يتمتع بتاريخ مذهل. لكننا نعلم جميعًا أن الفضل في ذلك يعود إلى ليونيل".



وقال ديبالا، الذي أحرز الهدف الثالث للأرجنتين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني "أنا سعيد لأنني قادر على العودة، وأن أكون مع زملائي في الفريق ومع هؤلاء الأشخاص المميزين".

أضاف ديبالا في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم "عندما ترتدي هذا القميص فإنه ينبغي عليك أن تقدم أفضل ما لديك".

أوضح نجم روما الإيطالي: "لقد عرفت ليو سكالوني (مدرب الأرجنتين) منذ فترة طويلة. كانت لدينا دائما علاقة جيدة للغاية وحوار جيد منذ اليوم الأول".



وتابع: "هذا أمر لطيف للغاية بالنسبة للاعب. يريد المرء دائما أن يكون هناك، ويوجد الكثير من اللاعبين الذين يحاولون دائما بذل قصارى جهدهم مع الفريق".

أردف ديبالا: "كنت أعتقد أنني لن أكون هناك، وأنني لن أعود، لكنني عدت، لعبت وتمكنت من هز الشباك".

أكد اللاعب الأرجنتيني "لقد كانت أسابيع مجنونة للغاية. أحد الأسباب التي جعلتني أرغب في الاستمرار في روما هو أن أكون هنا، وأن استمر في المنتخب الوطني ومع زملائي في الفريق".