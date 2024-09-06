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موعد مباراة الزمالك والشرطة الكينى في الكونفدرالية

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الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثالثة عصر السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية

وضرب فريق الشرطة الكيني موعدًا مع الزمالك في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجاري 2024-2025، بعد الفوز على البن الإثيوبي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي من البطولة القارية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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