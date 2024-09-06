هشام يكن لمصراوي: "المنتخب مش بتاع حد.. ولا أعتقد أن إمام عاشور مصاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق هشام يكن لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، على اعتذار محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي عن عدم الانضمام إلى الفراعنة.

وأرسل عبد المنعم خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، يعتذر فيه عن عدم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، لرغبته في الاستعداد مع فريقه الجديد المنضم إليه، قبل عدة أيام.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "اعتذار عبد المنعم عن عدم الانضمام للمنتخب؟ اللاعب الذي يتذمر ويرفض الانضمام إلى المنتخب، لأي سبب لا ينضم مرة أخرى، هذا واجب وطني، أنت لست ملك نفسك، في البداية لعبت في الدوري وبعد ما "ربنا اداك" والناس وقفت بجانب تتذمر؟".

وأضاف: "بالنسبة لإمام عاشور إذا لم يكن سيلعب مباراة كاب فيردي للإصابة، كان من المفترض أن يبقى لمباراة بوتسوانا، ولا أعتقد أن إصابة عاشور فعلية، لأنه سيشارك مع الأهلي في السوبر".

وأتم يكن تصريحاته: "يجب أن يكون هناك قرار قوي تجاه اللاعبين من الاتحاد والمنتخب "مش بتاع حد"، من يلتزم لديه ولاء تجاه مصر، إنما من يقول ألعب مباراة ولن ألعب أخرى، لا يصح".

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