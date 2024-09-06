تقارير تكشف حقيقة اقتراب الجابوني بوبينذرا من الانضمام إلى نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، موقف اللاعب الجابوني أرون بويندزا، من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "فوت ميركاتو الفرنسي"، أن اللاعب لم يعطي موافقته النهائية، على الانتقال إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الموقع، أن اللاعب لديه العديد من العروض خلال الفترة الحالية، ومن ضمنها الزمالك وبيرسبوليس الإيراني، بالإضافة إلى كلا من كونيا سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب لديه الرغبة في العودة مرة آخرى إلى أوروبا ويضع هذا الأمر في أولوياته.

وأردفت الصحيفة، أن اللاعب لم يتوصل إلى اتفاق مع أي نادٍ حتى الأن، واللاعب مازال يفكر في القرار النهائي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، عن اقتراب أرون بوبيندزا من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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