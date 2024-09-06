"في المالديف".. كيف قضى إمام عاشور عطلته قبل العودة إلى التدريبات؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

بدأ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر أمس، مرحلة التأهيل الخاصة به، للتخلص من الإصابة التي لحقت به، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الحالي، ليغادر على إثرها معسكر المنتخب.

وكان إمام عاشور تعرض لإصابة في الركبة، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، استعداداً لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وقضى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إجازته، قبل العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية، في المالديف رفقة زوجته.

ونشر إمام عاشور اليوم الجمعة عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تواجده في المالديف لقضاء عطلته الصيفية.

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