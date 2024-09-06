رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان قد أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الخميس الماضي رحيل يوسف أوباما عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

ونشر أوباما رسالة شكر للزمالك بعد رحيله، جاءت كالتالي: "رحلة بدأت واستمرت لسنوات! شكرًا لك على كل شيء يا أوباما".

ويعد أوباما من ناشئي نادي الزمالك، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم في موسم 2014/15.

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