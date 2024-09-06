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هادي خشبة يكشف لمصراوي رأيه في صفقات الأهلي.. واحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف هادي خشبة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في الصفقات التي تعاقد معها النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيراً إلى احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال خشبة في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، بشكل جيد نسبياً".

وأضاف: "الأهلي في احتياج للتعاقد مع ظهير أيسر مع يحيى عطية الله، حتى لا يتم الاعتماد على لاعب واحد فقط طوال الموسم".

وتابع: "الأهلي فريق جماعي ولا يوجد لاعب معين يؤثر على أداء الفريق".

واختتم هادي خشبة تصريحاته: "عدم انضمام محمد علي بن رمضان إلى النادي الأهلي، لن يفرق بشكل كبير، وأي لاعب ينضم إلى الفريق يكمل المنظومة فقط وليس العكس".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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