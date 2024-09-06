وكيل بوبيندزا يكشف لـ "الخليج 365" موعد وصول اللاعب إلى القاهرة للانضمام للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتشرت تقارير خلال الساعات القليلة الماضية تشير إلى فشل صفقة انتقال المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد الحبشي وكيل اللاعب في تصريحات لـ "الخليج 365" إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن فشل صفقة بوبيندزا للزمالك.

وأوضح أن المهاجم الجابوني قد وقع بالفعل عقود انضمامه إلى الزمالك، ويصل يوم الأحد المقبل من أجل الكشف الطبي وتصوير الفيديو التقديمي.

الجدير بالذكر أن بوبيندزا سبق له أن لعب لأندية، بوردو الفرنسي والعربي القطري والشباب السعودي.

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