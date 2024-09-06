شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم كاب فيردي فى القيمة التسويقية وصلاح فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير الكرة المصرية فى كل مكان مباراة المنتخب الوطني أمام كاب فيردي في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويحظى منتخب مصر بمكانة خاصة عبر تاريخ كرة القدم الأفريقية، ويعد أحد أبرز وأقوى منتخبات القارة، وتصل قيمة الفراعنة التسويقية إلى 121 مليونا و45 ألف يورو، وفي المقابل القيمة التسويقية لمنتخب الرأس الأخضر وصلت إلى 35 مليونا و93 ألف يورو، ويتصدر القائمة اللاعبون فاريلا وداك ولنيني.

_يعد أغلى اللاعبين تسويقيًا للمنتخب المصري، النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حيث تبلغ قيمة تسويقه 55 مليون يورو، ويليه فى الترتيب لاعبون مثل تريزيجيه، محمد النني، عمر مرموش، ومصطفى محمد

_ يعد ثنائي كاب فيردي جوفاني كابرال وهيليو فاريلا أغلى اثنين في قائمة القروش الزرقاء بقيمة 2.5 مليون يورو لكلا منهما

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.

ويأتي هذا المعسكر في ظل ظروف بالغة الصعوبة للمدرب الوطني حسام حسن، حيث يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع، أبرزهم أحمد فتوح، وهو الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام الجهاز الفني للفراعنة.

وتكتسب المباراة أهمية كبرى بالنسبة لمنتخب مصر، حيث إنها تمثل بداية مشوار طويل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ولذلك، فإن الضغوط ستكون كبيرة على حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل طمأنة الجماهير، وبدء التصفيات بطريقة مثالية.