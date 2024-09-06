شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن رسمياً ضم يوسف أوباما فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى بيراميدز أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك الذى انتهى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم المنقضى، لينضم اللاعب للفريق السماوى فى صفقة انتقال حر.

ونشر بيراميدز عبر صفحته على فيس بوك، فيديو لتقديم يوسف أوباما معلقين عليه: "من البيت الأبيض إلى الأهرامات.. يوسف أوباما فى بيراميدز".

يأتى التعاقد مع يوسف أوباما ضمن خطة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة بأفضل العناصر استعدادا للموسم الجديد، الذي يخوض فيه العديد من البطولات محليا وقاريا، وستكون البداية خلال شهر سبتمبر الجاري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحت قيادة ممدوح عيد رئيس النادي، وإدارة التعاقدات بقيادة عمرو بسيوني.

ويوسف أوباما من مواليد 2 ديسمبر 1995 ويبلغ من العمر 28 عاما، وسبق له اللعب لأندية الزمالك والاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وخلال مسيرته الحافلة، لعب يوسف أوباما في العديد من البطولات، بمجموع مباريات 297 مباراة، سجل خلالها 62 هدفا، وصنع 31 آخرين.

وطوال مسيرته حصد أوباما العديد من البطولات، ومن بينها الدوري المصري الممتاز 3 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وكأس السوبر المصري مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين.