شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن فرنسى فى البارالمبياد: مصر فى قلبى واخترت التطوع مع بعثة الفراعنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف أوليفيرا هايدر، أحد المتطوعين الفرنسيين فى دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر الجارى، أنه يحب مصر كثيرا وسر ارتباطه بها يرجع إلى عشرات السنوات.

وقال أوليفيرا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن والده كان يعمل بالإسكندرية، وتعرف على والدته الفرنسية، ومن هنا جاء الارتباط بمصر.

وأشار أوليفيرا إلى أنه تطوع فى فريق المتطوعين بدورة الألعاب البارالمبية بباريس واختار أن يكون مرافقا للبعثة المصرية خلال مشاركتها فى دورة الألعاب البارالمبية قائلا، "مصر فى قلبى".

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.