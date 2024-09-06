حسام يدرس الدفع بتريزيجيه ومرموش وزيزو فى تشكيل المنتخب أمام كاب فيردى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع بالثلاثى محمود تريزيجيه وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسى لمباراة كاب فيردى، المقرر لها العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويدرس العميد الدفع بتريزيجيه وزيزو فى وسط الملعب، على أن يشارك عمر مرموش فى مركزه كجناح أيسر.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كاب فيردى كالتالى..

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، حمدى فتحى، محمد حمدى

الوسط: مروان عطية، زيزو، محمد الننى

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محم

وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات الأمم الأفريقية المغرب 2025 كلا من: "الرأس الأخضر - موريتانيا – بوتسوانا"، حيث يلاقي في هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع بوتسوانا، على أن يلتقي الفراعنة في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل نظيره بوتسوانا.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.