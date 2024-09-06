شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا لضم صديق أوجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا حول طلب الفريق السماوى الحصول على خدمات النيجيري صديق أوجولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبعدما توصل مسئولو الناديين لاتفاق حول إتمام الصفقة بانتقال أوجولا إلى بيراميدز مقابل منح سيراميكا 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 لاعبين هم محمد رضا بوبو ويوسف أسامة نبيه والجنوب أفريقي فخرى لاكاى وعبد الله مجدى، والذى تم اختيارهم من قبل أيمن الرمادى مدرب سيراميكا بعد الموافقة على بيع النيجرى، تعطلت المفاوضات ولم تحسم الصفقة بشكل رسمى حتى الآن.

ولم يتلق سيراميكا ردًا رسميًا من بيراميدز حول إتمام الصفقة وفق الاتفاق الذى تم، حيث مازال بيراميدز يدرس طلبات سيراميكا خاصة وأن هناك 4 لاعبين سيدخلون ضمن الصفقة.

ويرغب بيراميدز فى الحصول على خدمات صديق أوجولا صاحب الـ23 عاما بعدما ساهم فى 23 هدفا هذا الموسم خلال 34 مباراة مع سيراميكا، سجل 12 هدفا وصنع 11، ليكون ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الموسم الماضى بـ7 أهداف خلف محمد الشيبي، كما يأتي في المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف برصيد 18 هدفا خلف كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.