شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: "يوسف قد صديق أوجولا 100 مرة.. ويساوى 50 مليون جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أسامة نبيه ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الأنباء التى تتردد فى الوقت الحالى حول دخول نجله يوسف أسامة لاعب بيراميدز ضمن صفقة تبادلية لضم الفريق السماوى النيجيري صديق أوجولا من سيراميكا.

وقال أسامة نبيه، فى تصريحات خاص لـ"الخليج 365"، "لم يتحدث معى أى مسئول من بيراميدز بشكل رسمى حول دخول يوسف فى صفقة تبادلية مع سيراميكا، ولكن علمت بالأمر من وسائل الإعلام، وأرفض الأمر بشكل قطعى".

وأضاف أسامة نبيه، "عقد يوسف مع بيراميدز يتبقى به موسم واحد، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، إذا لم يفعل الفريق السماوى الموسم الثالث فى عقد اللاعب، وفى حال عرض بيراميدز اسم يوسف للدخول فى صفقة تبادلية مع سيراميك فالأفضل فسخ تعاقده لأننا نرفض تلك الصفقة، ولكن إذا كان سيراميكا هم من طلبوا ضم يوسف أسامة فنشكرهم على ثقتهم".

وتابع مدرب منتخب منتخب مصر مواليد 2007، "يوسف أسامة قد صديق أوجولا 100 مرة، ولو صديق يساوى 50 مليون جنيه، فيوسف يساوى نفس القيمة، ولا يمكن الدخول ضمن صفقة تبادلية بهذا الشكل، ومع 3 لاعبين آخرين، ويوسف أسامة إذا شارك بشكل أساسى سيحرج الكثير".

وأشار نبيه إلى أن يوسف يمتلك عرضيا خارجيا وآخر محليا على مستوى عالٍ جدًا، ولكن نحترم تعاقدنا مع بيراميدز، وننتظر لنرى الأمور الرسمية فى تلك الصفقة.

وشهدت الساعات الماضية تعطل مفاوضات بيراميدز وسيراميكا، حول طلب الفريق السماوى الحصول على خدمات النيجيري صديق أوجولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبعد أن كان توصل مسئولى الناديين لاتفاق حول اتمام الصفقة بانتقال أوجولا إلى بيراميدز مقابل منح سيراميكا 15 مليون جنيه بالإضافة إلى 4 لاعبين هم محمد رضا بوبو ويوسف أسامة نبيه والجنوب أفريقي فخرى لاكاى وعبد الله مجدى، والذى تم اختيارهم من قبل أيمن الرمادى مدرب سيراميكا بعد الموافقة على بيع النيجرى، تعطلت المفاوضات ولم تحسم الصفقة بشكل رسمى حتى الأن.

ولم يتلقى سيراميكا ردًا رسميًا من بيراميدز حول اتمام الصفقة وفق الاتفاق الذى تم، حيث مازال بيراميدز يدرس طلبات سيراميكا خاصة وأن هناك 4 لاعبين سيدخلون ضمن الصفقة.

ويرغب بيراميدز فى الحصول على خدمات صديق أوجولا صاحب الـ23 عاما بعدما ساهم فى 23 هدفا هذا الموسم خلال 34 مباراة مع سيراميكا، سجل 12 هدفا وصنع 11، ليكون ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الموسم الماضى بـ7 أهداف خلف محمد الشيبي، كما يأتي في المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف برصيد 18 هدفا خلف كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.