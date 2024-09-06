شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 2/2 شعار المواجهة الوحيدة بين مصر وكاب فيردي قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كاب فيردى فى العاشرة مساء اليوم، الجمعة، فى إطار افتتاح مشوار الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

لم يخض المنتخب الوطني سوى مواجهة وحيدة فقط أمام منتخب كاب فيردي، كانت خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع الجانبين ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة، والذي انتهى بتعادل الفريقين إيجابياً بنتيجة 2-2.

ودخل منتخب مصر تلك المباراة بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي، أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى ومحمد هانى وحمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.

ويأتي هذا المعسكر في ظل ظروف بالغة الصعوبة للمدرب الوطني حسام حسن، حيث يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع، أبرزهم أحمد فتوح، وهو الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام الجهاز الفني للفراعنة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، حيث أنها تمثل بداية مشوار طويل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ولذلك، فإن الضغوط ستكون كبيرة على حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل طمأنة الجماهير، وبدء التصفيات بطريقة مثالية.