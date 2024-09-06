شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفال وزير الرياضة بالمدرجات بعد تتويج منتخب الطائرة جلوس بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس – ياسمين يحيىالجمعة، 06 سبتمبر 2024 06:45 م
احتفل أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتتويج منتخب الطائرة جلوس بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز على منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.
وحضر المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي وصل لباريس اليوم لمؤازرة البعثة المصرية ومعه السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا.
جاءت نتائج الأشواط بنتيجة 25-22 لصالح مصر وفي الشوط الثاني خسر المنتخب بنتيجة 23-25 وفي الشوط الثالث فاز المنتخب في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، وخسر المنتخب الشوط الرابع 25- 23، وحسم المنتخب الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15 - 10.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.
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