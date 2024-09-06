شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفال وزير الرياضة بالمدرجات بعد تتويج منتخب الطائرة جلوس بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

احتفل أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتتويج منتخب الطائرة جلوس بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز على منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.

وحضر المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي وصل لباريس اليوم لمؤازرة البعثة المصرية ومعه السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا.

جاءت نتائج الأشواط بنتيجة 25-22 لصالح مصر وفي الشوط الثاني خسر المنتخب بنتيجة 23-25 وفي الشوط الثالث فاز المنتخب في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، وخسر المنتخب الشوط الرابع 25- 23، وحسم المنتخب الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15 - 10.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.