شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف شعراوي قائد منتخب الطائرة جلوس: أهدى البرونزية لروح طاهر البهائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

بكى أشرف شعراوي، كابتن منتخب الطائرة جلوس، فرحاً بعد التتويج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز على منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.

وقال أشرف شعراوى فى تصريح خاص لليوم السابع، "أهدى الميدالية لروح كابتن طاهر البهائى مدرب الطائرة الراحل".

جاءت نتائج الأشواط بنتيجة 25-22 لصالح مصر وفي الشوط الثاني خسر المنتخب بنتيجة 23-25 وفي الشوط الثالث فاز المنتخب في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، وخسر المنتخب الشوط الرابع 25- 23، وحسم المنتخب الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15 - 10.

حضر المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي وصل لباريس اليوم لمؤازرة البعثة المصرية ومعه السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.