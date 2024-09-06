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القاهرة - سامية سيد - اليوم.. تسليم كؤوس القدم والسلة فى ختام الأسبوع الأول للشركات ببورسعيد

تنتهي اليوم فعاليات الأسبوع الأول لبطولة الشركات، التي تقام على الملاعب الرياضية ببورسعيد ، في دورتها الـ 57 تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويكرم الاتحاد العام للشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون اليوم الفرق الفائزة بكأس مسابقة كرة القدم للعمومي وكرة السلة لمختلف الأعمار السنية، وذلك في الصالة الرياضية ببورسعيد، حيث انتهت كافة الفعاليات في الأدوار التمهيدية للمسابقات، كما يسلم د. أحمد إسماعيل رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد المصري كوؤس الفرق الفائزة في مسابقات الكاراتيه والكاتا والكوميتية والمسابقة الثقافية.

وانتهت منافسات الأدوار التمهيدية في مسابقة كرة السلة في العمومي بفوز شركة انربك علي حديد عز القناة 38/60 وفازت ايسترن كومباني علي البنك الاهلي 45/62 وكيما اسوان علي بنك فيصل 29/45 ومياه اسكندرية علي وزارة الشباب 25/75

وفي مسابقة 34 سنه فازت السكر والصناعات علي قناة السويس 35/57 وكهرباء جنوب علي اسكندرية للبترول 26/57 وجاسكو علي ايسترن كومباني 53/60

وفي مسابقة 40 سنه فازت اتصالات القاهرة علي السكر والصناعات 25/55 وانسحب حديد عز امام بنك مصر القاهرة وفاز انتاج كهرباء القاهرة علي البنك الاهلي اسكندرية 17/30 وحاويات بورسعيد علي العامة للبترول 24/50

وفي مسابقة 45 سنه كهرباء شمال علي حديد عز اسكندرية 25/36 وغزل طنطا علي البنك المركزي 16/35

وفي مسابقة 50 سنه فازت ايسترن كومباني علي الزيوت المستخلصة 20/39 والسكر والصناعات علي النقل العام اسكندرية 18/46ومصر للطيران علي الجهاز المركزي 28/42

وفي مسابقة كاراتيه الكاتا 35 سنه فازت غزل المحلة علي مصنع 99 بنتيجة 1/3 وبنك القاهرة القناة علي النقل العام بالانسحاب

وفي مسابقة الكاراتيه عمومي فازت قناة السويس علي النقل العام القاهرة 0/3 والسكر والصناعات علي العربي جروب 1/3 وابو قير للاسمدة علي ايسترن كومباني 1/3

وفي الكاتا 35 سنه فازت قناة السويس علي بنك القاهرة القناة بالانسحاب

وفي مسابقة الكوميتية فازت الدلتا للسكر علي العربي جروب 1/3 وابو قير للاسمدة علي مصنع 99 بنتيجة 0/3

كما فازت العربي حروب علي مصنع 99 3/3 وانسحاب مصنع ٩٩ أمام النقل العام القاهرة

وفي المسابقة الثقافية فازت قناة السويس علي النحاس المصرية 23/31 والسكر والصناعات علي كهرباء شمال بفارق نقطة وحاويات بورسعيد علي السويس لتصنيع البترول بفارق نقطتين وكهرباء غرب الدلتا الي قنا للورق 27/29 وانسحاب بنك مصر القاهرة أمام مياه الدقهلية وايسترن كومباني علي كهرباء اسوان 19/27

وفي مسابقة كرة القدم عمومي فاز الأزهر علي مطاحن شمال بالانسحاب وقناة السويس علي مياه الجيزة أيضا بالانسحاب ومياه اسكندرية علي المركز الطبي 0/2 وانشاء الطرق علي مطاحن الرضوان ٢/٣ والطرق والكباري علي ايسترن كومباني 2/3 ومطاحن الدلتا علي ايه ام 0/1