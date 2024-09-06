شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محسن: تم فسخ عقدى مع الإسماعيلى وكان نفسى أعمل حاجة للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد محسن ، ظهير أيسر النادى الإسماعيلى، انتهاء مشواره مع النادى الإسماعيلى بعد فسخ التعاقد بينهما، متمنيا التوفيق للنادى فيما هو قادم.

وكتب أحمد محسن، عبر حسابه على "فيس بوك"، "انهارده خلاص انتهى مشواري مع النادي الإسماعيلي، تم فسخ العقد بتمنالهم كل التوفيق الفترة الجاية وجمهور الإسماعيلي كان نفسي أعملكم أي حاجة قبل ما أمشي بس قدر الله وما شاء فعل لأنكم تستاهلوا كل خير يا رب وفقني فيما هو قادم".



أحمد محسن

وكان أحمد محسن خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى، منذ شهر يناير الماضى، والذى قرر إبعاده من تدريبات الفريق الأول منذ ذلك الوقت.

ومن جانب آخر، استعجل مسئولو النادى الإسماعيلى نظراءهم فى الأهلى لإرسال 28 مليون جنيه قيمة "الجزء الكاش" من صفقة بيع عمر الساعى لاعب الفريق.

وكان مسئولو النادى الإسماعيلى أتموا صفقة انتقال عمر الساعى للأهلى مقابل الحصول على 50 مليون جنيه، بجانب 10% من قيمة إعادة بيع اللاعب، بجانب الحصول على ثنائى من لاعبى الأهلى على سبيل الإعارة.

واتفق مسئولو الناديين على دفع 28 مليون جنيه من إجمالى الصفقة، على أن تسدد 22 مليون بواقع 2 مليون جنيه كل أول شهر ولمدة 11 شهراً.

ويترقب مسئولو الاسماعيلى وصول الـ"28 مليون جنيه" من خزينة الاهلى لبدء مهمة رفع إيقاف القيد عن القلعة الصفراء.