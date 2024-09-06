شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقود هجوم الأهلي في ودية دجلة.. وظهور يحيى عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي تشكيل فريقه الذي يلاقي وادى دجلة وديًا مساء اليوم الجمعة علي ستاد مختار التتش.

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحي عطية الله وأحمد عابدين وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا

يتأهب فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.