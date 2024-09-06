القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم أمام كاب فيردي بتصفيات أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مباراة مهمة أمام كاب فيردى فى العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم

تذاع مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025 عبر التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت، بالإضافة إلى نقل المباراة فضائيا عبر قنوات بي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كب فيردى

يعتبر التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام كاب فيردى هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ورامى ربيعة وحمدى فتحى ومحمد حمدى فى الدفاع، وزيزو ومروان عطية ومحمد الننى فى الوسط، ومرموش و محمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.