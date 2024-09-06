شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يهزم كيما أسوان برباعية فى الظهور الأول لـ وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

شارك وليد سليمان، نجم الاهلى السابق، لأول مرة بقميص المارد الأحمر في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 2011 أمام كيما أسوان بكأس مصر. ونجح الاهلى في تحقيق الفوز على كيما أسوان برباعية دون رد في الظهور الأول لوليد سليمان ومحمد نجيب والسيد حمدى الذين نجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف، واكتفى شهاب الدين أحمد بتسجيل الهدف الرابع.



ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلي في العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادي ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم أي مدرب تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، خصوصًا وأنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.



حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 11 بطولة منها 4 ألقاب دورى، و1 كاس مصر، و3 كأس السوبر، بالإضافة إلى بطولتى دورى أبطال وواحدة كونفدرالية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوي أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد احلي الالحان في مباريات المارد الأحمر.



وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة في العديد من البطولات التي توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوي هدفه الثاني والذي منح الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته في التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب ، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا

وحصل محمد نجيب على 5 مرات بطولة الدورى الممتاز وبطولة كأس مصر مرة واحدة ومرتين دورى أبطال أفريقيا وبطولة السوبر المصرى وبطولة السوبر الأفريقي قبل أن يرحل في صيف 2018 للجونة.



وحقق السيد حمدى 6 ألقاب فى مسيرته، بواقع لقب وحيد للدورى الممتاز مع الأهلى، كذلك دورى الأبطال مرتين، وكأس السوبر الإفريقى مرتين، بالإضافة إلى لقب أمم إفريقيا مع منتخب مصر فى ولاية المعلم حسن شحاتة قبل أن يعلن اعتزاله الكرة.



وشارك محمد نجيب فى 106 مباريات مع الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز و40 فى دورى أبطال أفريقيا و17 مباراة ضمن مباريات المنتخب المصرى و5 مباريات ضمن بطولة كأس العالم للاندية وأحرز خلال هذه المباريات 8 أهداف.