شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلي الجديدة تعوض 3 مراكز.. وتجاهل تدعيم "الأجنحة" والان مع تفاصيل الخبر

تمكن مسئولو النادي الأهلي من تدعيم 3 مراكز من خلال الصفقات التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع الرباعي يوسف أيمن ويحيى عطية الله وشرف داري وعمر الساعي.

وجاءت صفقات الأهلي الجديدة لتدعيم 3 مراكز، وهي الدفاع والظهير الأيسر والوسط الدفاعي، لتعويض العجز فى هذا المركز، والراحلين عن الفريق الأحمر والذين لعبوا فى هذه المراكز، وجاء التعاقد مع أيمن وداري لتعويض رحيل محمد عبد المنعم ومحمود متولي، حيث احترف الأول في صفوف نادي نيس الفرنسي بينما تم فسخ العقد مع الثاني.

بينما جاء التعاقد مع يحيى عطية الله لتعويض العجز فى الجبهة اليسرى منذ إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس، ومن بعدها إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي، فيما جاء التعاقد مع عمر الساعي لتدعيم مركز الوسط وتعويض غياب المالي اليو ديانج الذي انضم إلى نادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة.

فيما لم يتمكن مسئولو النادي الأهلي من تعويض الراحلين عن مركز الجناح، بعد رحيل الثنائي محمد الضاوي كريستو وأحمد عبد القادر، حيث انضم الأول إلى الصفاقسي التونسي عل سبيل الإعارة بنية البيع النهائي، بينما انضم الثاني إلى قطر القطري على سبيل الإعارة بدون أحقية الشراء.