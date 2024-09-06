شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لليوم السابع: منتخب الطائرة قدم أداءً رجولياً أمام ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، أن منتخب الطائرة جلوس خاض مباراة صعبة أمام ألمانيا، ونجح فى رفع رؤوسنا بعد بالتتويج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز على منتخب ألمانيا فى مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.

وقال وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "منتخب الطائرة قدم أداءً رجولياً أمام ألمانيا والمباراة لم تكن سهلة، وألف مبروك رفعوا رأسنا زى كل مرة، وإحنا فخورين بيهم جدا، ومزيد من الانتصارات فى الفترة المقبلة".

جاءت نتائج الأشواط بنتيجة 25-22 لصالح مصر وفي الشوط الثاني خسر المنتخب بنتيجة 23-25 وفي الشوط الثالث فاز المنتخب في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، وخسر المنتخب الشوط الرابع 25- 23، وحسم المنتخب الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15 - 10.

حضر المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي وصل لباريس اليوم لمؤازرة البعثة المصرية ومعه السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.