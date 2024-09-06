شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب رضوان بطلة بارالمبياد رفع الأثقال تنضم لقائمة الأساطير المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الرباعة المصرية رحاب رضوان في الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، لتحصد ثالث ميدالياتها بالبارالمبياد، بعد فضيتي ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.

انضمت رحاب رضوان لقائمة الأساطير المصرية في البارالمبياد، حيث أصبحت تاسع لاعبة مصرية تحقق 3 ميداليات بارالمبية، وهم كالتالي:

فاطمة عمر: 6 ميداليات (رفع الأثقال)

نجاة علي: 6 ميداليات (ألعاب القوى)

حنان فتحي: 4 ميداليات (ألعاب القوى)

أمل محمود: 3 ميداليات (رفع الأثقال)

راندا تاج الدين: 3 ميداليات (رفع الأثقال)

هبة أحمد: 3 ميداليات (رفع الأثقال)

رحاب رضوان: 3 ميداليات (رفع الأثقال)

زكية عابدين: 3 ميداليات (ألعاب القوى)

ميرفت عمر: 3 ميداليات (ألعاب القوى)

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.