شكرا لقرائتكم خبر عن أشبال الطلائع يحصدون 21 ميدالية «ذهبية وفضية» فى كأس مصر للجمباز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أشبال نادي طلائع الجيش، مرحلة 8 سنوات فني رجال، 21 ميدالية «ذهبية وفضية» في بطولة كأس مصر للجمباز 2024، التي أقيمت أمس، الخميس، بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر.

وشمل الفائزون كلاً من: يامن أشرف رمضان، محمد عمرو فوزي، يامن أسامة، كارلوس يوحنا زكريا، ياسين محمد شاهين، محمد علي محمد، مالك أحمد حسين، أحمد محمد محمد، يونس محمد حسن، جبريل أحمد جلال، إسماعيل مصطفى، يوسف أحمد (مصاب)، آدم أحمد عبد الكريم، أنس شريف أحمد، أحمد محمد حمزة، إبراهيم محمود إبراهيم، آدم إيهاب محمد، زين ياسر محمد حسنين، زين أحمد عبد المنعم، سليم أحمد نبيل، علي محمد علي عبد الرحيم، مالك محمد نبيل أمين.

وحقق فريق جمباز نادي طلائع الجيش مرحلة 8 سنوات فني رجال، هذا الانتصار تحت إشراف، الكابتن أحمد رجب، رئيس الجهاز، والكابتن مصطفي خالد، المدرب العام، والكابتن عبد الباري رجب، والكابتن إسلام كحيلة، والكابتن إبراهيم المشد، والكابتن محمد القاضي، والكابتن أحمد حجازي.



وقدم فريق طلائع الجيش أداءً مميزًا خلال بطولة كأس مصر 2024، ويستعد الفريق حاليًا لخوض بطولة الجمهورية للجمباز في نوفمبر 2024، وهذه البطولة تعد منافسة قوية للفريق لإثبات نفسه على مستوى أعلى.



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