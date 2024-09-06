شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس حجاج يحصد ذهبية بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج اللاعب إلياس محمد حجاج بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال تحت 8 سنوات، المقامة في نادي مدينة نصر الرياضي، وحصل على المستوى الأول.



ألياس مع والده

ونجح اللاعبون إلياس محمد حجاج، مازن علاء الأمير، زين الدين محمد طه إمام، فى حصد ميداليات ذهبية، ويقود الفريق جهاز فني مكون من الكابتن محمد عزت ومحمد عزوز والكابتن محمود جاد الله.



ألياس

وشهدت البطولة حضورا كبيرا لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.



زين الدين محمد



مازن علاء



المشاركون فى البطولة



المشاركون فى البطولة المشاركون فى البطولة



المشاركون فى البطولة المشاركون فى البطولة



المشاركون فى البطولة المشاركون فى البطولة



المشاركون فى البطولة المشاركون فى البطولة



إلياس بعد التتويج بالميدالية إلياس بعد التتويج بالميدالية



