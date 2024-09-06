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إلياس حجاج يحصد ذهبية بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات.. صور

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القاهرة - سامية سيد - توج اللاعب إلياس محمد حجاج بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال تحت 8 سنوات، المقامة في نادي مدينة نصر الرياضي، وحصل على المستوى الأول.

ألياس مع والده
ألياس مع والده

ونجح اللاعبون إلياس محمد حجاج، مازن علاء الأمير، زين الدين محمد طه إمام، فى حصد ميداليات ذهبية، ويقود الفريق جهاز فني مكون من الكابتن محمد عزت ومحمد عزوز والكابتن محمود جاد الله.

ألياس
ألياس

وشهدت البطولة حضورا كبيرا لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.

زين الدين محمد
زين الدين محمد

 

مازن علاء
مازن علاء
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المشاركون فى البطولة

 

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المشاركون فى البطولة

 

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المشاركون فى البطولة
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المشاركون فى البطولة

 

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المشاركون فى البطولة

 

 

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إلياس بعد التتويج بالميدالية

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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