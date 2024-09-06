شكرا لقرائتكم خبر عن "أول نادٍ يخلص صفقاته فى مصر".. مودرن سبورت يحتفي بضم 15 لاعباً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت على فيس بوك فيديو من تقديم لاعبيه الجدد، والذين بلغ عددهم 15 لاعباً، وعلق حساب مودرن سبورت: "دي حاجة 15 خالص.. أول نادي يخلص صفقاته في مصر.. احنا مودرن سبورت".

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت إتمام التعاقد مع 15 لاعباً ضمن خطة النادي للموسم الجديد مع الإحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق.

وجاءت التعاقدات ضمن الخطة المتفق عليها من أجل التطوير والمنافسة على البطولات الموسم المقبل مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وبعد موافقة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

واللاعبون هم:

حراسة المرمى : محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

هجوم: ماكينة الأهداف الزامبي اينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.